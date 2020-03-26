İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4936
  • EURO
    7,0928
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89242.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elneny'den Kuran-ı Kerim paylaşımı: Üzülmeyin Allah bizim yanımızda
Spor

Elneny'den Kuran-ı Kerim paylaşımı: Üzülmeyin Allah bizim yanımızda

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

26 Mart 2020 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:09
ABONE OL

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Mohamed Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz ekibi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİM YANIMIZDA"

Elneny, yaptığı paylaşıma, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Deneyimli oyuncu, daha önce de Bakara Suresi okuduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.