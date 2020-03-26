26 Mart 2020 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:09

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Mohamed Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor.

Siyah-beyazlı takımın İngiliz ekibi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"ÜZÜLMEYİN ALLAH BİZİM YANIMIZDA"

Elneny, yaptığı paylaşıma, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Deneyimli oyuncu, daha önce de Bakara Suresi okuduğu görüntüleri paylaşmıştı.