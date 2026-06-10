İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,14
  • EURO
    53,3703
  • ALTIN
    6110.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Elson Mendes resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, son olarak Sochaux forması giyen Elson Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil Burun Adalı orta saha oyuncusu, düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Elson Mendes resmen Kasımpaşa'da
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Yeşil Burun Adalı orta saha Elson Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Elson Mendes, Kemerburgaz Tesislerimizde CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Elson Mendes'e Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elson Mendes, 2025-2026 sezonunda Fransa ekibi Sochaux ile tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 5 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tünele akan su ulaşımı aksattı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.