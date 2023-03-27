Elveda Abdülkadir Ömür! Ve transfer hayırlı olsun...

Trabzonspor'un milli yıldızı Abdulkadir Ömür Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. Milli yıldız Avrupa'da top koşturma hayaline adım adım yaklaşıyor. Gelen tekliflere cevap vermek için yeni yönetimi bekleyen Trabzonspor'da genç oyuncunun ayrılması bekleniyor.
Göreve başlayan yönetimin Abdülkadir Ömür için 10 milyon Euro değer biçtiği ve bu parayı veren Avrupa kulübüne transferinin gerçekleşeceği öğrenildi. Mali sıkıntıların eşiğinde olan bordo-mavililer değerini bulan futbolcuların transferine izin verecek.
23 yaşına gelen milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'la şampiyon olduktan sonra Avrupa'da top koşturma hayali olduğu biliniyor. Milli yıldız yaşı ilerlemeden Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Genç oyuncu için Nice, Marsilya, Torino ve Roma ekiplerinin devrede olduğu öğrenildi.
BU SEZON Kİ PERFORMANSI
Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar toplamda 33 resmi karşılaşmaya çıkan Abdülkadir Ömür, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.