İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,3173
  • EURO
    43,7448
  • ALTIN
    4099.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elveda Anderson Talisca! Fenerbahçelileri yıkan haber: İşte yeni adresi
Spor

Elveda Anderson Talisca! Fenerbahçelileri yıkan haber: İşte yeni adresi

Anderson Talisca henüz devre arasında uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu için ülkesinin basını çarpıcı yeni gelişmeyi açıkladı. Anderson Talisca için yeni adres belli oldu. İşte detaylar…

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Elveda Anderson Talisca! Fenerbahçelileri yıkan haber: İşte yeni adresi
ABONE OL

Anderson Talisca ara transfer döneminde Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki uzun pazarlıklar sonucunda sarı lacivertli kulübe imza atmıştı. Takıma alışmasının ardından etkili bir form grafiği de yakalayan yıldız hücum oyuncusu Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesine ve ligde Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşülmesine engel olamadı.

Takımdaki en yüksek maaşlı futbolcu olan Anderson Talisca için yeni gelişmeyi ve adresi Brezilya basını açıkladı.

ANDERSON TALİSCA AYRILIYOR

Anderson Talisca sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan haberlerde; 31 yaşındaki forvetin ülkesinin takımlarından Bahia ile temasta olduğu ve kariyerine Brezi'ya'da devam edebileceği aktarıldı.

Oynadığı kulüplerde ciddi miktarda maaş kazanan Anderson Talisca için kariyerinin kalan kısmında altyapısından yetiştiği kulüp olan Bahia'da ve ülkesi Brezilya'da yoluna devam etmek istediği belirtildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde Talisca'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Yönetim, elden çıkarılacak oyuncularla oluşan maaş boşluğu ve gelecek bonservis gelirleriyle güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

17 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Fenerbahçe formasıyla 17 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca takımı adına 11 gol ve 1 asist ile oynadı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.