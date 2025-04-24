Anderson Talisca ara transfer döneminde Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki uzun pazarlıklar sonucunda sarı lacivertli kulübe imza atmıştı. Takıma alışmasının ardından etkili bir form grafiği de yakalayan yıldız hücum oyuncusu Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesine ve ligde Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşülmesine engel olamadı.

Takımdaki en yüksek maaşlı futbolcu olan Anderson Talisca için yeni gelişmeyi ve adresi Brezilya basını açıkladı.

ANDERSON TALİSCA AYRILIYOR

Anderson Talisca sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilya basınında yer alan haberlerde; 31 yaşındaki forvetin ülkesinin takımlarından Bahia ile temasta olduğu ve kariyerine Brezi'ya'da devam edebileceği aktarıldı.

Oynadığı kulüplerde ciddi miktarda maaş kazanan Anderson Talisca için kariyerinin kalan kısmında altyapısından yetiştiği kulüp olan Bahia'da ve ülkesi Brezilya'da yoluna devam etmek istediği belirtildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde Talisca'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Yönetim, elden çıkarılacak oyuncularla oluşan maaş boşluğu ve gelecek bonservis gelirleriyle güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

17 MAÇTA 12 GOL KATKISI

Fenerbahçe formasıyla 17 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca takımı adına 11 gol ve 1 asist ile oynadı.

Star Gazetesi