Spor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarına girdi. Birçok dev kulüp, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için transfer yarışına girerken, İngiliz devi resmi temas kurmak için harekete geçti. İşte Barış Alper Yılmaz transferinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ23 Mayıs 2026 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

İngiliz devi Arsenal, daha önce birçok kez izlediği Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A REKOR TEKLİF

Milli futbolcuya tam not veren Ada ekibi, sarı-kırmızılıların kapısını rekor bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Arsenal, milli yıldız için yaklaşık 60 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

ANKARA EKİBİNE BÜYÜK PAY VERİLECEK

Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesindeki madde ise Galatasaray yönetimini düşündürüyor. Yıldız oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü ile yapılan anlaşma gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'si Ankara ekibine verilecek.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, geride bıraktığımız sezonda 49 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol 16 asistlik katkı sağladı.

