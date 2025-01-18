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Spor

Elveda Cenk Tosun! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. İşte Cenk Tosun haberinin detayları...

Emre Sarı18 Ocak 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Elveda Cenk Tosun! Yeni adresi herkesi şaşırttı
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Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin devre arası o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

BODRUM FK DEVREYE GİRDİ

Volkan Demirel yönetiminde kümede kalma savaşı veren Bodrum FK kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme gelen futbolculardan birisinin de Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 10 resmi müsabakada görev aldı. Milli oyuncu bu maçlarda 1 asist ile oynadı. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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