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Spor

Elveda Dominik Livakovic! Yeni adresi belli oldu

Dominik Livakovic ikinci sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Hırvat kaleci yaz aylarında yeni takımına imza atacak. İşte Dominik Livakovic ayrılığının detayları…

Haber Merkezi8 Mayıs 2025 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Elveda Dominik Livakovic! Yeni adresi belli oldu
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2023 yaz transfer döneminde büyük uğraşlar sonucu Dinamo Zagreb'ten transfer edilen Dominik Livakovic istikrarsız performansıyla Fenerbahçe'de bekleneni veremedi. Sarı lacivertli formayla geçen iki sezonda hafızalarda yer edinecek önemli bir katkıya imza atamayan deneyimli eldiven için yeni bir iddia ortaya atıldı. Dominik Livakovic için olası yeni adres belli oldu.

DOMİNİK LİVAKOVİC VEDA EDİYOR

Dominik Livakovic sezon sonunda Fenerbahçe formasına veda ediyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'ın Hırvat kaleciyle ilgilendiği belirtildi. Sarı lacivertlilerde mutsuz olduğu belirtilen 30 yaşındaki file bekçisinin de kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

FENERBAHÇE KALECİ ARAYIŞINDA

Fenerbahçe, Dominik Livakovic sonrası için kaleci arayışına girdi. Sarı lacivertlilerin dünya çapında bir kaleci ile anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Liverpool'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Allison, Manchester City ile son yılını geçiren Ederson'un Dominik Livakovic sonrası öne çıkacak isimlerden bazıları olduğu öne sürüldü.

30 MAÇTA 36 GOL GÖRDÜ

Bu sezon 30 maçta forma giyen Dominik Livakovic kalesinde gördüğü 36 gole engel olamadı. Hırvat eldiven 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Star Gazetesi

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