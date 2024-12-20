2023 yaz transfer döneminde birçok talibi olan Edin Dzeko tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Deneyimli santrfor iki yıllığına imza attığı sarı lacivertlilerdeki son zamanlarını yaşıyor. Profesyonelliği ile gençlere örnek olan ve 38 yaşında olmasına rağmen gol katkısını sürdüren Bosnalı yıldız emekli olmayı düşünmediğini açıklamıştı. Sezon sonu itibariyle yeni bir maceraya atılacak. Edin Dzeko'nun yeni adresi Hırvatistan olacak.

EDİN DZEKO AYRILIYOR

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Fenerbahçeile yola devam etmesi beklenmeyen Edin Dzeko için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat basını; Gennaro Gattuso yönetimindeki Hajduk Split'in Bosnalı futbolcuyu 2 yıllığına kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmesi beklenen Edin Dzeko'nun da Hırvat ekibinde forma giymeye sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

AL-HİLAL'LE ANILMIŞTI

Edin Dzeko'nun adı geçtiğimiz yaz aylarında teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile anılmıştı.

BU SEZON 25 MAÇTA 17 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe ile 25 maçta 1510 dakika sahada kalan Edin Dzeko takımı adına 14 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu..

Star Gazetesi