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Spor

Elveda Edin Dzeko! 2 yıllık anlaşma duyuruldu: İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşanıyor. 38 yaşındaki Bosnalı yıldızın ayrılık haberini Hırvat basını açıkladı. Edin Dzeko için konuşulan yeni adres herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

20 Aralık 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Elveda Edin Dzeko! 2 yıllık anlaşma duyuruldu: İşte yeni adresi
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2023 yaz transfer döneminde birçok talibi olan Edin Dzeko tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Deneyimli santrfor iki yıllığına imza attığı sarı lacivertlilerdeki son zamanlarını yaşıyor. Profesyonelliği ile gençlere örnek olan ve 38 yaşında olmasına rağmen gol katkısını sürdüren Bosnalı yıldız emekli olmayı düşünmediğini açıklamıştı. Sezon sonu itibariyle yeni bir maceraya atılacak. Edin Dzeko'nun yeni adresi Hırvatistan olacak.

EDİN DZEKO AYRILIYOR

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Fenerbahçeile yola devam etmesi beklenmeyen Edin Dzeko için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat basını; Gennaro Gattuso yönetimindeki Hajduk Split'in Bosnalı futbolcuyu 2 yıllığına kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmesi beklenen Edin Dzeko'nun da Hırvat ekibinde forma giymeye sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

AL-HİLAL'LE ANILMIŞTI

Edin Dzeko'nun adı geçtiğimiz yaz aylarında teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal ile anılmıştı.

BU SEZON 25 MAÇTA 17 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe ile 25 maçta 1510 dakika sahada kalan Edin Dzeko takımı adına 14 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu..

Star Gazetesi

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