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Spor

Elveda Emre Mor! Fenerbahçeliler bu haberle yıkıldı: İşte yeni adresi

Emre Mor için Avrupa'nın kapıları yeniden açılıyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Emre Mor'un transferi için İtalyan ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

14 Nisan 2023 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Elveda Emre Mor! Fenerbahçeliler bu haberle yıkıldı: İşte yeni adresi
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Fenerbahçe'nin beğenilen oyuncularından Emre Mor, yeniden Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor'a Bologna talip oldu.

EMRE MOR GEÇTİĞİMİZ YAZ GELMİŞTİ

Emre Mor, geçen sezon Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yükselişe geçmiş ve tekrar eski günlerine kavuşmuştu. Birçok ekibi peşine takan 25 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

YENİDEN AVRUPA HEYECANI

Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor için yeniden Avrupa kapısı açıldı. 25 yaşındaki oyuncu için Serie A ekiplerinden Bologna harekete geçti. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için 5-6 milyon euro civarında teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Yeniden Avrupa'ya gitmek isteyen Emre Mor'un da İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Emre Mor, bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1359 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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