Elveda Enner Valencia! Ve bitti bu iş

Fenerbahçe'de Enner Valencia için yol ayrımına gelindi. Sarı-lacivertlilerde yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, yeni takım arayışına başladı ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ENNER VALENCIA İÇİN AYRILIK VAKTİ

İç transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim Enner Valencia ile de masaya oturmuştu. Takımın gol yükünü çeken Ekvadorlu golcüye yeni sözleşme teklifi yapılmıştı. Ancak teklifi beğenmeyen Enner Valencia, sezon sonu sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

TEKLİFLER VAR!

Menajerine talimat veren Enner Valencia şimdiden teklifleri değerlendirmeye başladı. Ekvadorlu golcüye özellikle Körfez ülkelerinden 3-4 milyon euro yıllık ücretli tekliflerin geldiği iddia edildi.

ENNER VALENCIA'NIN FENERBAHÇE KARNESİ

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1328 dakika sahada kalan Ekvadorlu golcü, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.