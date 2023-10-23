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  • Elveda Ferdi Kadıoğlu! Yıldız isme dünya devi resmen talip oldu
Spor

Elveda Ferdi Kadıoğlu! Yıldız isme dünya devi resmen talip oldu

Kış transfer döneminde İtalyan devi Milan'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü. İtalyan basını bu transferin pahalı olabileceğini kaydederken, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

23 Ekim 2023 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Elveda Ferdi Kadıoğlu! Yıldız isme dünya devi resmen talip oldu
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EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan karşısında dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu İtalyan ekibinin radarına girdi. Milan'ın ocak döneminde potansiyelli hedeflerle kadrosuna takviye yapmak istediği için devre arasında her iki oyuncu adına Fenerbahçe ile görüşecek.

FENERBAHÇE'NİN FERDİ KADIOĞLU İÇİN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu 20 milyon euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünüyor.

"PAHALI BİR ANLAŞMA OLABİLİR"

Öte yandan Calciomercato ise Ferdi için şu ifadeleri kullandı;

"Milan'ın sol bekinde derinlik eksik. Theo Hernandez bek bölgesinde rakipsiz. Forma savaşı vermesi gerekiyor. Arda transferinde Türk kulübüyle iyi ilişkiler kuran Milan, saygı kazandı.

Ama bu çok pahalı bir anlaşma olabilir. Müzakerelerde nasıl ilerleyeceklerini artık biliyorlar. Transferi Real Madrid gerçekleştirdi ama kulüpler arasında büyük bir saygı ilişkisi var."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 1 gol ve 1 asiste imzasını attı.

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