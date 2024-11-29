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  • Elveda Gabriel Sara! Galatasaray'ın 20 numarası resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı
Spor

Elveda Gabriel Sara! Galatasaray'ın 20 numarası resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı

Gabriel Sara cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadığı maçta da iyi bir oyun ortaya koyan Brezilyalı orta saha, ocak ayında takımdan ayrılıyor. Avrupa kulüplerinin yakından izlediği Sara için sarı kırmızılı takıma teklifler de yavaş yavaş gelmeye başladı. İşte Gabriel Sara haberinin ayrıntıları…

29 Kasım 2024 Cuma 07:49 - Güncelleme:
Elveda Gabriel Sara! Galatasaray'ın 20 numarası resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı
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Gabriel Sara'nın Süper Lig macerasının kısa sürmesi bekleniyor. Bu sezon Galatasaray'da hem lig hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı sambacı, takımdan ayrılabilir.

İtalya'dan teklifler geldiği belirtilen oyuncu için çarpıcı bir transfer haberi ortaya çıktı.

GABRİEL SARA ROMA'YA DOĞRU

Sezon başında Gabriel Sara'yı transfer etmek isteyen takımlardan olan Roma, yeniden oyuncuyu gündemine aldı. Norwich forması giyerken Serie A'ya transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı futbolcu için bu kez Roma, kesenin ağzını açmaya karar verdi.

Gelen habere göre İtalyan ekibinin, Gabriel Sara için 25 milyon euroyu gözden çıkarabileceği belirtildi. Tarafların anlaşması halinde yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takıma veda etmesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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