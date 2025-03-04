Transfer döneminde Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara sezona fırtına gibi başladı. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Dünya devleri 25 yaşındaki futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızlı ekip yıldız oyuncuyu 18 milyon euro bedelle transfer etmişti.

PSG TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fransa devi Paris Saint-Germain, Gabriel Sara için Aslan'ın kapısını çalacak. Ligde şampiyonluğa yürüyen PSG, Şampiyonlar Ligi'nde de son 2 maç gösterdiği performansla tur atladı. Ardında da Brest'i eleyerek son 16 turuna kalmayı başardı.

Fransız temsilcisi sambacı için Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürülürken, PSG'nin ocak ayında işi resmiyete dökmek istediği kaydedildi. Bu bedel Süper Lig için rekor olacak.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.