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Spor

Elveda Kaan Ayhan! Galatasaray'da sürpriz veda

Galatasaray'ın yıldız stoperi Kaan Ayhan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli stoperin sarı kırmızılılardan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

7 Mayıs 2023 Pazar 15:06 - Güncelleme:
Elveda Kaan Ayhan! Galatasaray'da sürpriz veda
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Sözleşmesinde 2.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Kaan Ayhan, Galatasaray'dan bu opsiyonunun kullanılmamasını talep etti.

Gelecek sezon sarı-kırmızılı formayla devam etmek istemediğini bizzat Okan Buruk ve CEO Erden Timur'la paylaştı.

Galatasaray'a geldiği günden beri sadece 2 maçta 90'ar dakika forma giyen Kaan'ın daha fazla yedek kalmamak için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Sassuolo'nun, 2.5 milyon euro'luk bedel karşılığında Kaan'ı göndermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray'dan ayrılması halinde Bundesliga'ya dönmek istediği belirtildi.

Kaan Ayhan ara transfer döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olmuştu.

Sarı kırmızılılara kiralık olarak gelen oyuncu beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Zirve yarışında yer alan takımda az forma şansı bulan yıldız isim ile ilgili ise flaş gelişmeler söz konusu.

Futbolcunun Galatasaray ile yola devam etmeyi düşünmediği aktarılırken Kaan Ayhan'ın geleceği ise büyük merak konusu.

Bu anlamda yıldız isim ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

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