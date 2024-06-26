Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig'den geldiği Galatasaray'da gösterdiği çıkışla takımın vazgeçilmezlerinden olmuştu. Devamlılığı ve skor katkısıyla Avrupa kulüplerinin dikkatinden kaçmayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki yeni sayfayı La Liga'da açacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU REAL SOCIEDAD YOLCUSU

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'dan ayrılma kararı alan milli futbolcunun İspanya'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde resmi imzaların EURO 2024 sonrasında atılması bekleniyor.

ARABİSTAN VE MLS'TEN TALİPLER VAR

Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan ve MLS liglerinden de talipler olduğu gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun kariyerinin bu döneminde bu tercihleri düşünmediği ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği biliniyor.

TARAFTARLA BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Zaman zaman performansında yaşadığı dalgalanmalarda taraftarın tepkisine maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklamalarda bu konuyla ilgili tepkisini dile getirmişti. Milli oyuncunun ayrılık kararında bu durumun da etken olduğu öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 54 maçta görev alan Kerem Aktürkoğlu, takımı adına skora 15 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.

Star Gazetesi