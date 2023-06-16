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Spor

Elveda Kerem Aktürkoğlu! Rekor rakam ile transfer oluyor

Oynadığı futbol ile herkesi kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 24 yaşındaki genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na İtalya'nın köklü kulübü talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Haziran 2023 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Elveda Kerem Aktürkoğlu! Rekor rakam ile transfer oluyor
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Galatasaray'ın şampiyonluğunun en önemli mimarlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'na İtalya devi talip oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU, İTALYA YOLCUSU

Sezonu asist kralı olarak tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da gösterdiği performans ile takım vazgeçilmez ismi olmayı başardı. 24 yaşındaki genç kanat oyuncusuna İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio talip oldu. Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu için devreye giren Lazio sarı-kırmızılı ekibe 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

20 MİLYON EURO+SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Galatasaray yönetiminin ise yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro+ sonraki satıştan %20 pay istediği öğrenildi. Avrupa'da futbol oynama hayali olan Kerem Aktürkoğlu ise henüz kararı vermiş değil.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Galatasaray ile tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bunların 32'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2718 dakika sahada kalan oyuncu 10 gol, 14 asist ile skora katkı sağladı. Ayrıca yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu bu sezonu asist kralı olarak tamamladı.

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