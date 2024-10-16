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Spor

Elveda Lucas Torreira! Galatasaraylıları yıkan haber: Transfer resmen duyuruldu

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Lucas Torreira için flaş bir transfer gelişmesi ortaya atıldı. Gösterdiği performansla takımının son iki yılda yaşadığı şampiyonluğun mimarı olan başarılı orta sahaya Arjantin'den talip çıktı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Elveda Lucas Torreira! Galatasaraylıları yıkan haber: Transfer resmen duyuruldu
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Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Lucas Torreira için flaş bir transfer gelişmesi ortaya atıldı. Gösterdiği performansla takımının son iki yılda yaşadığı şampiyonluğun mimarı olan başarılı orta sahaya Arjantin'den talip çıktı.

LUCAS TORREIRA BOCA'YA YAKIN

Boca Juniors, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Arjantinli gazeteci Damian Sanchez yaptığı açıklamada kulüp başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

Sanchez ayrıca Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a imza atmasının sarı lacivertli ekiple adı geçen bir diğer isim Leondro Parades'e göre çok daha yakın olduğunu dile getirdi.

BOCA JUNIORS FORMASI GİYMEYİ İSTİYOR

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira daha önceki açıklamalarında Boca Juniors forması giymeyi istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'da forma giyeceği son takım olacağını söylemişti.

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray formasıyla 93 maçta sahaya çıkan Lucas Torreira 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağlarken sarı kırmızılı ekiple 3 de kupa kazandı.

Star Gazetesi

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