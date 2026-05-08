2022/23 sezonunda kadroya dahil olan ve 4 senedir sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin sezon sonunda ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. Arjantinli golcünün, geleceği belirsizliğini korurken, yıldız golcü için Arjantin'in dev kulüplerinden birinin devrede olduğu iddia ediliyor.

MAURO ICARDI RIVER PLATE YOLCUSU...

Arjantin Premier Ligi ekiplerinden River Plate, Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi için harekete geçti. İspanyol kaynaklardan gelen haberlere göre; Arjantin ekibi, deneyimli santraforu takıma katmak için çalışmalara başladı.

Haberde, Mauro Icardi'nin de özel yaşamındaki gelişmeler sebebiyle kariyerine Güney Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün ise bu projeye büyük önem verdiği ve yıldız futbolcuyla ilgili temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 132 maça çıkan Mauro Icardi bu müsabakalarda 77 kere ağları sarsarken, 24 asistlik de skor katkısı sağladı.