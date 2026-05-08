Spor

Elveda Mauro Icardi! Galatasaray'da bir devir sona eriyor…

Galatasaray ile 4. sezonunu geçiren ve sarı-kırmızılı taraftarların kalbinde taht tutmuş olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 33 yaşındaki futbolcuya dev bir talip çıktı. İşte Mauro Icardi cephesinde yaşanan son gelişme…

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2026 Cuma 23:26 - Güncelleme:
2022/23 sezonunda kadroya dahil olan ve 4 senedir sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin sezon sonunda ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. Arjantinli golcünün, geleceği belirsizliğini korurken, yıldız golcü için Arjantin'in dev kulüplerinden birinin devrede olduğu iddia ediliyor.

MAURO ICARDI RIVER PLATE YOLCUSU...

Arjantin Premier Ligi ekiplerinden River Plate, Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi için harekete geçti. İspanyol kaynaklardan gelen haberlere göre; Arjantin ekibi, deneyimli santraforu takıma katmak için çalışmalara başladı.

Haberde, Mauro Icardi'nin de özel yaşamındaki gelişmeler sebebiyle kariyerine Güney Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün ise bu projeye büyük önem verdiği ve yıldız futbolcuyla ilgili temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 132 maça çıkan Mauro Icardi bu müsabakalarda 77 kere ağları sarsarken, 24 asistlik de skor katkısı sağladı.

