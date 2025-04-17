Sezon başından beri stoper bölgesindeki futbolcuların sakatlıklarından başı oldukça ağrıyan Fenerbahçe ara transfer döneminde Milan Skriniar ile bölgeyi güçlendirmişti. Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılan deneyimli savunmacı sarı lacivertlilere adeta can verdi.

Fransız ekibindeki son dönemde yaşadığı düşüşün ardından Fenerbahçe'de kariyeri yeniden yükselişe geçen Milan Skriniar bir kez daha Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Premier Lig ekibi, yıldız stopere resmen talip oldu.

ADA'DAN MİLAN SKRİNİAR HAREKATI

Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Milan Skriniar transferi için harekete geçti. Ada basınında yer alan haberde; Chelsea'nin, Crystal Palace'ın stoperi Marc Guehi'yi yaz aylarında renklerine bağlayacağı aktarıldı.

Takımın en önemli savunma oyuncusunu ciddi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya hazırlanan Crystal Palace'ın doğacak boşluğu Milan Skriniar ile doldurmayı planladığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu transfer için Paris Saint-Germain'e 17 milyon euro teklif edeceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı. Milan Skriniar'ın da Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığına değinildi.

FENERBAHÇE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, savunmadaki yaralarına ilaç olan Milan Skriniar'ı takımda tutmak istiyor. Sarı lacivertliler, Slovak stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak için yaz aylarında bütün şartlarını zorlayacak.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 16 MAÇ

Devre arasında imza attığı Fenerbahçe formasıyla 16 maçta forma giyen Milan Skriniar takımı adına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.

Star Gazetesi