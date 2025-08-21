Oğuz Aydın 2024 yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çeken başarılı kanat oyuncusu A Milli Takım'da da kendine yer bulmayı başardı. Gelişimi Avrupa kulüplerinin dikkatinden kaçmayan Oğuz Aydın için Hollanda ekibi devreye girdi.

AJAX, OĞUZ AYDIN İÇİN ISRARCI

Ajax'ta Oğuz Aydın ısrarı sürüyor. Amsterdam ekibi milli futbolcu için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Hollanda basınında yer alan haberde; Ajax'ın Oğuz Aydın için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı.

Fenerbahçe cephesinin ise Oğuz Aydın için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğuna değinildi.

Hollanda doğumlu olan Oğuz Aydın'ın da kulüplerin anlaşması durumunda Ajax'ta forma giymeyi isteyebileceği öne sürüldü.

EVERTON VE NAPOLI DE İLGİLENİYOR

Oğuz Aydın için Hollanda devi Ajax'ın yanı sıra iki takımdan daha ilgi bulunuyor. Premier Lig ekiplerinden Everton ile birlikte Serie A'nın son şampiyonu Napoli de Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 resmi maça çıkan Oğuz Aydın 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.