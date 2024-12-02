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Spor

Elveda Rafa Silva! Beşiktaş'ın 27 numarası resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı

Rafa Silva, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor. Sezon başında Benfica'dan siyah beyazlı takımın yolunu tutan Portekizli yıldız, ara transfer döneminde takımdan resmen ayrılıyor. Rafa Silva transferinin detayları haberimizde…

2 Aralık 2024 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Elveda Rafa Silva! Beşiktaş'ın 27 numarası resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı
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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, takımdan ayrılacaklar kervanına eklendi. Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan siyah beyazlı ekibin, borç yükünü azaltmak için bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planladığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda Rafa Silva için transfer teklifinin geldiği belirtilirken Beşiktaş'ın da bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

RAFA SİLVA ARABİSTAN'A GİDİYOR

Rafa Silva, ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılarak Arabistan'a transfer olmak üzere takımdan ayrılıyor. Suudi takımlarının transfer listesinde olan Portekizli oyuncu için siyah beyazlı takıma 10 milyon euro gibi bir bonservis bedelinin teklif edileceği belirtildi.

Silva'nın da Arabistan'da oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, tarafların anlaşması halinde oyuncunun ocak ayında ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıktı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu maçlarda 6 gol bulurken takımına 4 asistlik de bir katkı sağladı.

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