Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Bu süreçte siyah-beyazlı ekipte lig yarışından koptu ve hoca değişikliğine gitti. Bu sürecin ardından ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rafa Silva'nın Türkiye kariyeri yakın zamanda sona erebilir.

ARABİSTAN YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılabilir. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak takımdaki düşüşe ek olarak Rafa'nın da performansındaki düşüş, eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak yıldız oyuncu son zamanlarda gösterdiği performansla eski günlere döneceğinin sinyalini verdi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 38 maça çıkan Portekizli futbolcu, takımına 13 gol ve 9 asistlik katkı verdi.