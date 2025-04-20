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Spor

Elveda Rafa Silva! Yeni adresi belli oldu

Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Yıldız on numara için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor. İşte Rafa Silva haberinin detayları...

Emre Sarı20 Nisan 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Elveda Rafa Silva! Yeni adresi belli oldu
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Sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Rafa Silva sezona fırtına gibi girmişti. Portekizli yıldız daha sonra ise düşüş yaşamıştı. Bu süreçte siyah-beyazlı ekipte lig yarışından koptu ve hoca değişikliğine gitti. Bu sürecin ardından ise sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rafa Silva'nın Türkiye kariyeri ise yakın zamanda sona erebilir.

ARABİSTAN YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılabilir. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak takımdaki düşüşe ek olarak Rafa'nın da performansındaki düşüş, eleştirileri beraberinde getirdi. Ancak yıldız oyuncu son zamanlarda gösterdiği performansla eski günlere döneceğinin sinyalini verdi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 43 maça çıkan Portekizli futbolcu, takımına 15 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

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