Elveda Serdar Dursun! Gözünün yaşına bile bakmadı

Ara transfer için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk neşter Serdar Dursun'a vuruldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime raporunu verdiği ve Serdar Dursun ile yolların ayrılmasını istedi.

JORGE JESUS, SERDAR DURSUN'UN BİLETİNİ KESTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken ve daha sonrasında A Milli Takım'dan bile davet alan Serdar Dursun için işler yolunda gitmiyor. Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerde bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremedi. Portekizli çalıştırıcı, milli golcünün biletini kesti.

SERDAR DURSUN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus, ara transfer dönemi yaklaşırken yönetime raporunu da sundu. Portekizli teknik adamın yönetimden tecrübeli golcü Serdar Dursun ile yolların ayrılmasını istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 14 resmi maça çıktı ve bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 527 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.