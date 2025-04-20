Fenerbahçe'nin "en pahalı transferi" unvanıyla yaz aylarında takıma katılan Youssef En-Nesyri henüz ilk sezonunu geçirdiği takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde de Al Nassr'ın kapısından dönen Faslı golcünün kulüpteki geleceği belli oldu. Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda edecek.

YOUSSEF EN-NESYRİ İÇİN 40 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Youssef En-Nesyri birlikteliği yaz aylarında son buluyor. Suudi basınında yer alan haberlerde; Al Nassr'ın, bir süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 27 yaşındaki golcüyü sezon sonunda renklerine bağlayacağı belirtildi.

Al Nassr'ın Youssef En-Nesyri transferi için 40 milyon euroya yakın bir bedeli gözden çıkardığı ve Fenerbahçe'nin de bu teklifi kabul edeceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

FENERBAHÇE YENİ GOLCÜ ARAYIŞINDA

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle özellikle taraftarların sıklıkla eleştirdiği Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmakta kararlı olan Fenerbahçe, Faslı futbolcunun ayrılığı sonrası elde edilecek gelirle yıldız bir santrforu takıma katmanın planlarını yapıyor.

Yönetimin, Yoosef En-Nesyri vedası sonrası Avrupa'nın üst düzey golcülerinden birini transfer etmek için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasını 45 maçta giydi. 27 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 26 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi