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Spor

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bedelle gidiyor: İşte yeni adresi

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssef En-Nesyri için sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig devi, Faslı golcünün transferi için harekete geçti. Youssef En Nesyri gelişmesinin detayları haberimizde…

12 Mart 2025 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bedelle gidiyor: İşte yeni adresi
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2024 yaz transfer döneminde imza attığı Fenerbahçe kariyerine tutuk bir başlangıç yapan Youssef En-Nesyri akabinde yakaladığı gol serisiyle birlikte sarı lacivertlilerin hücum hattındaki en büyük silahı oldu. Ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile adı sıklıkla anılan başarılı santrfor için bir talip de İngiltere'den çıktı. West Ham, golcü hedefi olarak Youssef En-Nesyri ismini belirledi.

YOUSSEF EN-NESYRİ PREMİER LİG YOLCUSU

İngiliz basınında yer alan haberde; Premier Lig'in güçlü ekiplerinden West Ham'ın Youssef En-Nesyri transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını aktardı. Net bir 9 numara arayışında olan Kuzey Londra temsilcisinin Faslı forveti kadrosuna katmak istediği belirtildi.

West Ham'ın bu transfer için 40 milyon euroya yakın bir bütçe ayırdığı ve Youssef En-Nesyri'yi yaz aylarında renklerine bağlamakta kararlı olduğu ifade edildi.

AL NASSR'IN ISRARI SÜRÜYOR

Ocak ayında Youssef En-Nesyri için defalarca Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al Nassr girişimlerinden sonuç alamamıştı. Haberde, Suudi ekibinin yaz aylarında da girişimini sürdüreceği belirtildi. Buna karşın Youssef En-Nesyri'nin sarı lacivertlilerden ayrılması durumunda tercihini Avrupa'dan kalmak olduğu ve West Ham tercihine daha sıcak bakabileceği aktarıldı.

40 MAÇTA 31 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maçta sahaya çıkan Youssef En-Nesyri kariyer sezonunu yaşıyor. 27 yaşındaki santrfor forma giydiği mücadelelerde 26 gol ve 5 asist ile oynadı.

Star Gazetesi

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