Galatasaray'da ligin ilk yarısına damga vuran Yunus Akgün şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. Avrupa'da ve Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekiple attığı gollerle göz dolduran genç oyuncu performansı ile taraftarının yüzünü güldürdü. Yıldız futbolcu için transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye başladı. Özellikle Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yunus sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir.

BARCELONA NABIZ YOKLUYOR

La Liga'ya Barcelona ile bu sezon damga vurmayı başaran Hansi Flick ara transfer dönemi için yönetimden bir talepte bulundu. Catalunya.net'te yer alan habere göre; Hansi Flick, Barcelona Yönetimi'nden Yunus Akgün'ün transfer edilmesini istedi. Katalan ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu.

YUNUS AKGÜN 15 GOLE KATKI YAPTI

Yunus Akgün 2024-2025 sezonunda; TFF Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 29 maça çıktı. 24 yaşındaki milli futbolcu, 11 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a katkı sağladı.

Öte yandan Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 senesine kadar sözleşmesi bulunuyor.