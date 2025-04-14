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Spor

Elveda Yusuf Akçiçek! Dünya devine gidiyor: İşte yeni adresi

Yusuf Akçiçek için büyük kulüpler nabız yoklamaya devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç savunmacının yeni adresini İngiliz basını duyurdu. İşte Yusuf Akçiçek haberinin ayrıntıları…

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Elveda Yusuf Akçiçek! Dünya devine gidiyor: İşte yeni adresi
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Kariyerindeki henüz ilk profesyonel sezonunu geçiren Yusuf Akçiçek kısa sürede dünya devlerinin radarına girmeyi başardı. Sarı lacivertli formayla UEFA Avrupa Ligi'nde yıldızını parlatan 19 yaşındaki stoper için İngiliz devi resmen devreye girdi. Yusuf Akçiçek'in yeni adresinin Premier Lig olacağı belirtildi.

TOTTENHAM DEVREDE: YUSUF AKÇİÇEK

Premier Lig'de unutmak isteyeceği bir sezon geçiren Tottenham gelecek dönemin planlaması için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberde; Savunma hattına takviye arayışında olan Kuzey Londra ekibinin ilk hedefi olarak Yusuf Akçiçek ismini belirlediği aktarıldı.

Haberde Tottenham'ın Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe'nin istediği bedellere çıkabileceği ve yaz aylarında imzayı attırmayı amaçladıkları ifade edildi.

RAKİPLERİ DİŞLİ

Tottenham, Yusuf Akçiçek transferi için birçok dev kulüple yarışacak. Dış basında yer alan haberlerde, Bayern Münih, Manchester United ve Napoli gibi takımların da milli savunmacı için yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceğini belirtti.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Yusuf Akçiçek 1150 dakika sahada kaldı. 19 yaşındaki stoper 2 gol ve 1 de asist üretti.

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