İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
Spor

Elvis Manu her sezon küme düşüyor!

Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı.

DHA26 Mayıs 2020 Salı 13:45 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 13:45
ABONE OL

Türkiye'deki kariyerine başlamadan önce Hollanda'da forma giydiği son kulübü Go Ahead Eagles 2017-17 sezonunda küme düşen Manu, 2017-18 sezonunda aynı sonu transfer olduğu Gençlerbirliği'nde gördü. Ligin en köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, Manu'nun forma giydiği sezon 29 yıl sonra kendisini 1'inci Lig'de buldu.

Başkent temsilcisi, bu sezon başında tek sezonluk ayrılığın ardından Süper Lig'e döndü. Gençlerbirliği'yle küme düştükten sonra o yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'a transfer olan Elvis Manu, sezon başında takımıyla Süper Kupa'yı kazansa da sezon sonu yeşil-siyahlıların 7 yıldır yer aldığı Süper Lig'den düşüşüne engel olamadı. Akhisar macerası da diğer kulüpler gibi tek yıl süren futbolcu, bu sezon başında yolunu tuttugu Çin'in Beijing Renhe takımıyla da aynı kaderi yaşayıp art arda dördüncü kez küme düştü.

Türk Kızılay gönüllüleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı ulaştırıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.