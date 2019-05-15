Elvis Manu Trabzonspor'a dünden razı

Trabzonspor, Akhisarspor'da bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans ortaya koyan Elvis Manu'yu gündemine almıştı.

Bordo-mavili kulübün oldukça geniş olan transfer listesinde bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Elvis Manu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manu, "Trabzonspor büyük bir takım, transfer imkanım olursa hayır demem. Ben Feyenoord için oynadım. Büyük takım için oynamak ne demek biliyorum. 45.000 taraftarın önünde oynamak benim için zor değil" dedi.

TRABZONSPOR NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI

Gelecek sezon iskelet kadroyu koruyup güçlenerek yoluna devam etmeyi planlayan Trabzonspor'da transfer gündemine gelen yeni isim Akhisarsporlu Elvis Manu oldu. 61saat'in haberine göre; Bu sezon 25 lig maçında 6 gol 3 asistlik bir performans sergileyen Gana asıllı Hollandalı futbolcu için Bordo-Mavililer'in nabız yokladığı belirtildi. Feyenoord forması giydiği dönemde de Trabzonspor'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen futbolcu geçen sezon Gençlerbirliği'ne transfer olmuş ve 26 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

(Takvim)