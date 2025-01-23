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Spor

Elye Wahi, Eintracht Frankfurt'ta

Almanya Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Elye Wahi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Elye Wahi, Eintracht Frankfurt'ta
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Eintracht Frankfurt, 22 yaşındaki Fransız forvet Elye Wahi'nin transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

RMC Sport'un haberine göre; Alman ekibi bu transfer için Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada 3 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay yer alacak.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

22 yaşındaki Elye Wahi, West Ham, Aston Villa ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Marsilya'da bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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