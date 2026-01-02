Elye Wahi'nin yeni adresi belli oldu

Ligue 1 ekiplerinden Nice, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Nice, Eintracht Frankfurt forması giyen Fransız forvet Elye Wahi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Fransız ekibi, Galatasaray ile de ismi anılan 23 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını güçlendirecek.

OGC Nice, Fransa futbolunun dikkat çeken hücum oyuncularından Elye Wahi'nin sezon sonuna kadar Eintracht Frankfurt'tan kiralandığını duyurdu. Fransa Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen genç forvet, Nice'in hücum opsiyonlarını artıracak.

Fransız ekibi, Frankfurt'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeyecek.

MAURICE:" ARADIĞIMIZ PROFİL"

OGC Nice Sportif Direktörü Florian Maurice transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Elye, tam olarak aradığımız profile sahip. Patlayıcı bir forvet, rakip savunmalar üzerinde baskı kurabiliyor ve gol önünde etkili. Genç yaşına rağmen üst düzeyde ciddi bir tecrübesi var. Bu kiralık transfer, takımımızı güçlendirme hedefimizle örtüşüyor."

WAHI: "ÇOK MUTLUYUM"

Yeni transfer Elye Wahi de duygularını şu sözlerle paylaştı:

"OGC Nice'e geldiğim için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve çok tutkulu taraftarları var. Teknik ekip ve yöneticilerden büyük bir güven hissettim. Çok çalışmak, takıma yardımcı olmak ve her maçta maksimumu vermek istiyorum."

Nice, Elye Wahi transferiyle hücum hattında önemli bir hamle yapmış oldu.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VARDI

Galatasaray'ın Fransız golcü ile bir süredir ilgilendiği öne sürülmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt formasıyla 13 maça çıkan genç futbolcui 1 gol atarken 3 de asist yaptı.