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Spor

Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi

NBA ekibi Philadelphia 76ers, konuk ettiği Denver Nuggets'ı Joel Embiid'ın 41 sayısı ile 126-121'lik skorla mağlup etti.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Embiid'in 41 sayısı 76ers'a galibiyeti getirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 126-121 mağlup etti.

NBA'e 3 maçla devam edilirken 76ers, Nuggets'ı 5 sayı farkla yendi.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 41 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, maçta sayı katkısı veremedi.

Nuggets'ta Nikola Jokic ise 25 sayı ve 19 ribaunt ile oynadı.

Günün diğer maçlarında ise Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i 119-117 yenerken, Los Angeles Clippers ise konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 128-117 mağlup etti.

  • Philadelphia 76ers
  • Denver Nuggets
  • Joel Embiid

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