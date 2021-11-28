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Spor

Emeka Eze hat-trick yaptı, Ümraniyespor yıkıldı

Emeka Friday Eze'nin hat-trick yaptığı maçta Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in lideri Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

28 Kasım 2021 Pazar 16:34 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 16:34
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Keçiörengücü'nde Emeka Friday Eze 3 gol atarak hat-trick yaptı ve maçın yıldızı oldu. Konuk takımın golleri Idrissa Camara ve Yonathan del Valle'den geldi.

Uzun süre namağlup yol aldığı 1. Lig'de üst üste ikinci yenilgisini alan Ümraniyespor, liderliği kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. 27 puanı bulunan İstanbul temsilcisi, aynı puandaki Ankaragücü'nün yarın Altınordu'ya yenilmemesi halinde zirveyi Başkent ekibine devredecek.

Stat: Aktepe

Hakemler: Alper Çetin, Serdar Diyadin, Deniz Turgut

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Taşkın Çalış, Eze, Olawoyin (Dk. 86 Uğur Utlu), Djibrilla (Dk. 56 Vusal Iskandarlı), Hamza Gür

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 79 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin, Onur Ayık (Dk. 89 Kehinde), Camara, Valle (Dk. 69 Bammou)

Goller: Dk. 27, Dk. 74, Dk. 90 Eze (Ankara Keçiörengücü), Dk. 3 Camara, Dk. 44 Valle (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Eze, Dk. 66 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 27 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 31 Glumac, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 81 Onur Ayık

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