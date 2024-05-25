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Spor

Emeklilik kararı! Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonunda futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'de forma giyen Leonardo Bonucci kariyeriyle ilgili çarpıcı bir karar aldı. İtalyan stoper, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Emeklilik kararı! Fenerbahçe'nin yıldızı sezon sonunda futbolu bırakıyor
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Fenerbahçe devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'ye resmi sitesinden veda etti.

İstanbulspor maçıyla kariyerinin son maçına çıkacağı açıklanan Bonucci için Fenerbahçe resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı:

"Devre arası transfer döneminde Futbol Takımımıza katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalıyor.

İstanbulspor ile oynayacağımız maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yapılan son antrenman öncesi Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve oyuncularımızla bir araya gelen Bonucci'ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi."

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Leonardo Bonucci de şu açıklamalarda bulundu:

"Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum."

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