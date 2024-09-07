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Spor

Emeklilik kararının ardından ilk kez konuştu! Oğuzhan Özyakup'tan çarpıcı itiraflar

Beşiktaş ve A Milli Takım formalarını giymiş olan 31 yaşındaki Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerden futbolu bıraktığını duyurdu. Emeklilik kararının ardından ilk kez konuşan Oğuzhan Özyakup çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaların detayları...

7 Eylül 2024 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Emeklilik kararının ardından ilk kez konuştu! Oğuzhan Özyakup'tan çarpıcı itiraflar
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A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, emeklilik kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

Oğuzhan Özyakup, kariyerine devam etme seçeneği olmasına rağmen emekliliğin kendisi için daha iyi bir karar olduğunu ifade etti.

ESPN'e konuşan Oğuzhan Özyakup, "Fortuna Sittard'la sözleşme yenileme konusunda konuştum. Fakat bilinç altımda devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara karşı adil olmam gerekirse bir takıma imza atabilirdim ama bunu yapmak istemediğimi hemen anladım." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup ayrıca, "Panik ataklar 2015'te başladı. Bunun üzerine çok çalıştım ama daha sonra birkaç aksilik yaşadım." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ağustos ayının sonlarında sosyal medya hesabından Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Özyakup, kariyerinde unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek "Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm." ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN KARİYERİ

Oğuzhan Özyakup, 2012 yılında transfer olduğu Beşiktaş'tan 2022 yılında ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibine gitmişti.

Siyah-beyazlı ekiple 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 43 kez giymişti.

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