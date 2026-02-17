Emeklilik haberleri gündeme gelmişti! Stephen Curry son noktayı koydu

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, kariyerinin sonuna yaklaştığı yönündeki spekülasyonları net bir dille reddetti.

37 yaşındaki yıldız oyuncu, basketbolu bırakmayı yakın vadede düşünmediğini açıkladı.

NBA sezonunu geçiren Curry'nin zaman zaman yaşadığı diz problemi nedeniyle maç kaçırması, emeklilik tartışmalarını artırmıştı. Ancak Warriors süperstarı bu konulara odaklanmadığını belirtti.

People.com'a konuşan Curry şu ifadeleri kullandı:

"Bırakma zamanının ne zaman geleceği kendiliğinden belli olacak ama bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Bu konuda kendime baskı yapmıyorum. Sonu düşünmek bugünden götürür. Rekabet etmenin ve bunun için harcanan emeğin keyfini çıkarıyorum. Umarım bu yolculuk beni daha uzun süre taşır."

Curry bu sezon 39 maçta 27.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı. Üçüncü yıl üst üste maç başına 4.5 üçlük isabeti ve 11.5 denemeyle lig lideri konumunda bulunuyor.

Ayrıca üst üste ikinci sezon %93.1 serbest atış isabetiyle ligin zirvesinde yer alırken; %46.8 saha içi ve %39.1 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.

Warriors, 29–26'lık derecesiyle Batı'da sekizinci sırada yer alıyor. Curry sahada olduğu sürece Golden State cephesi şampiyonluk penceresinin hâlâ açık olduğuna inanıyor.