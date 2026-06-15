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Spor

Emerse Fae: Ayakta kaldık ve önemli bir üç puan aldık

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Ekvador'u 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili'nin teknik direktörü Emerse Fae maç sonu açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2026 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Emerse Fae: Ayakta kaldık ve önemli bir üç puan aldık
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Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, Ekvador karşısında alınan galibiyetin ardından ikinci yarıdaki oyun disiplininin sonuca etki ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında top kayıpları nedeniyle rakibe fırsatlar verdiklerini belirten Fae, devre arasında oyuncularıyla daha fazla alan bulabileceklerini ve konsantrasyonu korumaları gerektiğini konuştuklarını ifade etti.

Rakibe zaman zaman pozisyon verdiklerini kabul eden deneyimli teknik adam, buna rağmen takımının savunmada direnç gösterdiğini vurgulayarak, "İki ya da üç kez rakibe fırsatlar verdik ancak ayakta kaldık ve önemli bir üç puan aldık." değerlendirmesinde bulundu.

  • Emerse Fae
  • Fildişi Sahili
  • Dünya Kupası

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