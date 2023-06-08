Emerson Palmieri adını tarihe yazdırdı! İlk futbolcu oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu West Ham United'ın İtalyan sol beki Emerson Palmieri, 5 farklı UEFA organizasyonunda kupa kazanan ilk futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde West Ham United, Fiorentina'yı geçerek kupaya uzanırken, İngiliz ekibinin sol beki Emerson Palmieri, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Palmieri, kariyerinde kazandığı Avrupa kupalarıyla dikkat çekiyor. 5 farklı UEFA organizasyonunda şampiyonluk sevinci yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda ilk futbolcu ve adını tarihe yazdırdı.

Palmieri'nin oynadığı takımlar ile kazandığı kupalar şöyle:

2018-2019 - UEFA Avrupa Ligi - Chelsea

2020-2021 - UEFA Şampiyonlar Ligi - Chelsea

2021-2022 - UEFA Süper Kupa - Chelsea

2021 - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası - İtalya

2022-2023 - UEFA Avrupa Konferans Ligi - West Ham United