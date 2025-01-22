Emerson Royal'den Galatasaray'a yeşil ışık

Savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emerson Royal'in Galatasaray'a transfer olma ihtimali yükseldi.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK!

Brezilyalı sağ bekin, sarı kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray, kiralama ve satın alma opsiyonu olarak toplam 13 milyon euroya yakın bir teklif yaptı.

Sarı kırmızılı takımın bu teklifini kabul etmeyen İtalyan devi, oyuncu için toplam 15 milyon euro istiyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, bu sezon Milan ile 25 maça çıktı ve 1863 dakika sahada kaldı.