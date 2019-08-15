Emery'den şaşırtan Mesut Özil cevabı

Arsenal Menajeri Unai Emery, düzenlenen basın toplantısında Mesut Özil'in MLS ekibi DC United'a transfer olup olmayacağı ile ilgili soruya şaşırtan bir cevap verdi.

Emery, Burnley ile oynayacakları maça motive olmaya çalıştığını belirtirken, "Gerçekten, Burnley maçına gidiyorken, şu anda vaktimi bir oyuncunun buradan ayrılma ihtimalini konuşarak harcayacağımı mı düşünüyorsunuz? Tek odaklandığım nokta, Cumartesi günü oynayacağımız maç" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adamın gelmesinin ardından takımda aldığı sürede ciddi bir düşüş olan Mesut Özil için son dönemde ayrılık iddiaları güçlenmiş ve MLS ekibi DC United'ın kendisine önemli bir sözleşme önerdiği kaydedilmişti.

(Sporx)