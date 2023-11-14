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Spor

Emil Forsberg, MLS yolcusu!

Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Emil Forsberg için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İsveçli oyuncunun MLS takımlarından New York Red Bulls ile anlaştığı öne sürüldü.

14 Kasım 2023 Salı 17:47 - Güncelleme:
Emil Forsberg, MLS yolcusu!
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Bundesliga ekibi Leipzig'te forma giyen 32 yaşındaki İsveçli on numara oyuncusu Emil Forsberg, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; MLS ekibi New York Red Bulls, Emil Forsberg ile karşılıklı olarak sözlü anlaşmaya vardı.

New York Red Bulls'un tecrübeli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacağı belirtilen haberde, yıldız oyuncuyla 4 yıllık imza atılacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Leipzig ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Forsberg, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Yıldız ismin ayrıca kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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