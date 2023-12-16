İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emil Forsberg'in yeni adresi belli oldu!
Spor

Emil Forsberg'in yeni adresi belli oldu!

Leipzig'te forma giyen Emil Forsberg'in yeni adresi duyuruldu. MLS ekibi New York Red Bulls, İsveçli oyuncuyu kadrosunu kattığını açıkladı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Emil Forsberg'in yeni adresi belli oldu!
ABONE OL

Leipzig forması giyen Emil Forsberg'in yeni takımı belli oldu.

MLS ekibi New York Red Bulls, İsveçli 10 numara Emil Forsberg'i transfer ettiğini açıkladı.

Forsberg'in Alman ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kulüp başkanı Jochen Schneider yaptığı açıklamada, Emil genç oyuncuların gelişimi için yardımcı olacak becerilere sahip muhteşem bir yetenek. Onu 2024'te Red Bull Arena'da sahaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki 10 numara Leipzig ile 323 maça çıktı ve 70 gol, 68 asistlik performans sergiledi.

  • Leipzig
  • New York Red Bulls
  • emil forsberg

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.