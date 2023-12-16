Emil Forsberg'in yeni adresi belli oldu!

Leipzig forması giyen Emil Forsberg'in yeni takımı belli oldu.

MLS ekibi New York Red Bulls, İsveçli 10 numara Emil Forsberg'i transfer ettiğini açıkladı.

Forsberg'in Alman ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kulüp başkanı Jochen Schneider yaptığı açıklamada, Emil genç oyuncuların gelişimi için yardımcı olacak becerilere sahip muhteşem bir yetenek. Onu 2024'te Red Bull Arena'da sahaya çıkarmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki 10 numara Leipzig ile 323 maça çıktı ve 70 gol, 68 asistlik performans sergiledi.