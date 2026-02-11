İSTANBUL 10°C / 7°C
  Emil Holm'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler
Emil Holm'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler

Juventus'un yeni transferi Emil Holm, takım arkadaşı Kenan Yıldız için, 'Çok güçlü, antrenmanlarda onunla oynadım ve etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Juventus'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan biri olan Emil Holm, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Juventus'un devre arasında Bologna'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili konuştu ve Juventus'ta kalıcı olmak istediğini söyledi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Holm, "Hedefim yaz aylarından sonra da burada kalmak. Bu kulüpte kalmak için her gün elimden gelenin en iyisini ve yüzde yüz performans göstermek istiyorum." dedi.

KENAN YILDIZ

Juventus'ta kendisini en çok etkileyen futbolcu sorusuna cevap veren İsveçli sağ bek, Kenan Yıldız'ın adını verdi. Holm, "Juventus'ta beni en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Kenan Yıldız çok güçlü, antrenmanlarda onunla oynadım ve etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Juventus, daha öncesinde ise ligde Inter ile karşı karşıya gelecek.

INTER İLE OYNANACAK MAÇ

Inter maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Emil Holm, "Tabii ki kazanırsak ligdeki sıralama açısından önemli olacak. Sezon uzun, Şampiyonlar Ligi var ama kazanırsak bu büyük bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.

