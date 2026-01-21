Emiliano Buendia: Fenerbahçe maçına hazırız

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Aston Villa'da orta saha oyuncusu Emiliano Buendia, açıklamalarda bulundu.

Bu tarz deplasmanlarda oynamanın kendileri için oldukça iyi olduğunun altını çizen Buendia, "Böyle rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Marco Asensio'ya dair Buendia, "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint-Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da oldukça etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona göre hazırlandık." diyerek sözlerin itamamladı.