İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,308
  • EURO
    50,696
  • ALTIN
    6714.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emiliano Buendia: Fenerbahçe maçına hazırız
Spor

Emiliano Buendia: Fenerbahçe maçına hazırız

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Aston Villa'da futbolculardan Emiliano Buendia, karşılaşma öncesi konuştu.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
Emiliano Buendia: Fenerbahçe maçına hazırız
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Aston Villa'da orta saha oyuncusu Emiliano Buendia, açıklamalarda bulundu.

Bu tarz deplasmanlarda oynamanın kendileri için oldukça iyi olduğunun altını çizen Buendia, "Böyle rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Marco Asensio'ya dair Buendia, "Asensio'nun yeteneğini biliyoruz, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint-Germain'de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da oldukça etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona göre hazırlandık." diyerek sözlerin itamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.