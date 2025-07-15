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Spor

Emiliano Martinez, Manchester United yolunda

Emiliano Martinez'in transferi konusunda Manchester United ve Aston Villa anlaşmaya yakın.

Haber Merkezi15 Temmuz 2025 Salı 22:41 - Güncelleme:
Emiliano Martinez, Manchester United yolunda
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Andre Onana'nın geçirdiği sakatlık sonrası kaleci arayışlarına hız veren Manchester United, Emiliano Martinez'in transferi konusunda Aston Villa ile yaptığı görüşmeleri ilerletti.

Tycsports'un haberine göre Martinez transferi için yapılan görüşmelerde mesafe katetildi.Arjantinli file bekçisi Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ruben Amorim için öncelikli transfer hedefi konumunda.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Arjantinli eldiven, bu maçların 16'sında kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde toplam 61 gol gördü

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