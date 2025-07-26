Emiliano Martinez, Suudi Arabistan yolunda

Arjantinli milli kaleci Emiliano Martinez, Suudi Arabistan'a transfer olma yolunda ilerliyor.

Sport Witness aracılığıyla Clarin'e göre, Martinez'e Suudi Pro Ligi'nden bir teklif var ve zaman geçtikçe oraya transfer olma olasılığı artıyor. Bu durum, United'ın 32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak transfer etme çabalarının hızla reddedildiğini gösteriyor.

Martinez'in bu yazın başlarında Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nin sunduğu zenginliklerden pek hoşlanmadığı bildirilmişti, ancak Arjantinli oyuncu daha cazip teklifler almazsa, Orta Doğu'ya geçiş ihtimali söz konusu olabilir. Haberde, Arjantin Milli Takımı'nın gelecek yılki Dünya Kupası'ndan önce Martinez'in "alt lige" geçmesini istemediği, ancak bunun kendi kontrolleri dışında olabileceği de belirtiliyor.

Mayıs ayında Villa taraftarlarına gözyaşlarıyla veda eden eski Arsenal kalecisi Martinez, gelecek sezon öncesinde ligdeki yabancı oyuncu kotasını takım başına 8'den 10'a çıkarmasıyla Suudi Arabistan'a transfer olma şansını artırdı.

Martinez'in, 16 Ağustos'ta Newcastle United'a karşı oynanacak Premier Lig açılış maçında Villa'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Bu maça kadar sezon öncesi hazırlık maçlarında Eintracht Frankfurt, St Louis, Nashville, Roma, Marsilya ve Villarreal ile karşılaşacaklar.