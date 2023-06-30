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Spor

Emiliano Sala davasında karar verildi

Emiliano Sala için mahkeme kararını verdi. FIFA, Nantes kulübünü haklı buldu ve Fransız takımına kalan taksitlerin ödenmesine hükmetti.

30 Haziran 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Emiliano Sala davasında karar verildi
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Cardiff City'nin Nantes'ten satın aldığı ancak uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için mahkeme kararını verdi. FIFA, Nantes kulübünü haklı bulurken, Fransız ekibine kalan taksitlerin ödenmesini hükmetti.

4 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın mahkemesi sonuçlandı.

L'Equipe'e göre; Emiliano Sala'nın vefatından 4 yıl sonra Cardiff'in Nantes'a ödemesi gereken €17M'nun tamamının ödenmesine karar verildi.

Cardiff, anlaşmanın son iki taksiti olan 6 ve 5 milyon euroyu Fransız kulübüne ödeyecek.

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