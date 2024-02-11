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Spor

Emin Bayram teklifine Galatasaray'dan ret!

Galatasaray, sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram için gelen teklifi reddetti. Sarı kırmızılı ekibin oyuncu için planı ortaya çıktı.

Sabah11 Şubat 2024 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Emin Bayram teklifine Galatasaray'dan ret!
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Galatasaray'da bu sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Okan Buruk'un gelecek sezon takımda kesin olarak kalmasını istediği oyuncu için ilgi devam ediyor.

Belçika ekibinde bu sezon 18 maçta forma giyen Emin büyük beğeni topladı. Emin'in bu performansı sonrası ilk resmi teklif geldi.

STOKE CITY 7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Westerlo'da kiralık oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu Stoke City istedi. Ancak bu teklif hemen reddedildi. Cimbom onu gelecek sezon rotasyona alacak.

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