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Spor

Emin Bayram yine Westerlo'nun yolunu tuttu

Galatasaraylı Emin Bayram'ın geleceği belli oldu. Deneyimli oyuncu geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Belçika ekibi Westerlo ile anlaşma sağladı.

30 Temmuz 2024 Salı 10:12 - Güncelleme:
Emin Bayram yine Westerlo'nun yolunu tuttu
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerden Emin Bayram'ın geleceği belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Emin Bayram'ın kiralık oynadığı Belçika ekibi Westerlo ile yapılan transfer görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Kulüplerin anlaşma sağlamasının ardından, 21 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmenin altına imza atmak için Belçika'ya gitti.

Westerlo'nun bonservisiyle satın alacağı Emin Bayram için yapılan anlaşmada Galatasaray için sonraki satıştan %50 pay hakkı da olması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.

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